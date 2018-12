Esporte Direção esmeraldina traz ex-artilheiro do Atlético para reforçar disputa pela camisa 9 do time O maior empecilho para o Goiás contar com o atacante, em 2019, era a questão salarial

O Goiás vem lapidando cada vez mais o seu elenco para a temporada 2019. Ontem, o clube esmeraldino chegou a um acordo com o atacante Júnior Brandão, de 22 anos. O jogador, ex-Atlético e Iporá, falta apenas assinar o contrato por empréstimo, com a duração até o final do ano que vem. Júnior Brandão virá do Ludogorets, da Bulgária, para disputar a camisa 9 com Brenner, ...