Esporte Direção e auxiliar definem "fim de um ciclo" no Atlético João Paulo Sanches foi comunicado pela comissão do Dragão de que não vai mais permanecer no clube

No final de setembro de 2013, João Paulo Sanches decidiu trocar o Oeste (SP) pelo trabalho na comissão técnica do Atlético. Ao lado do então treinador, Gilberto Pereira, a missão foi bem executada e o Dragão conseguiu se salvar de um rebaixamento que parecia certo. Pois na manhã de terça-feira (12 de junho), João Paulo Sanches foi comunicado pela direção d...