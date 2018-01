Direção do Vila Nova explica saída de Sérgio Mota e garoto da base surge como aposta

Uma proposta irrecusável convenceu o meia Sérgio Mota a rescindir seu vínculo com o Vila Nova para acertar com o Zhejiang Yiteng Football Club, do futebol chinês. Segundo a direção do time colorado, a equipe chinesa pagará 7 vezes a mais do que o jogador de 28 anos receberia em Goiânia. O, agora, ex-jogador do Tigre já embarcou para o País asiático e deve assinar um novo contrato nos próximos dias.

“Ontem à noite informamos a saída do Sérgio (Mota). Ele recebeu uma proposta do futebol chinês e todos no clube já tinham conhecimento que o contrato dele previa a liberação em caso de proposta internacional. Infelizmente foi o que aconteceu e agora vamos trabalhar para trazer um novo atleta para a posição”, explicou o diretor de futebol Felipe Albuquerque durante coletiva.

De acordo com o dirigente colorado, a situação agora é totalmente diferente do que foi após o final da Série B, quando Sérgio Mota acertou com o Vila Nova. Felipe Albuquerque acredita, que neste momento, jogadores de velocidade, perfil de Série B e com potencial de comercialização estão empregados, o que vai dificultar a busca de um novo meia. “A luta é diferente do que foi há 1 mês. Será a maior dificuldade (encontrar um novo camisa 10)”, salientou o diretor colorado.

Felipe Albuquerque ressaltou nesta quinta-feira (11), que no atual elenco nenhum outro atleta do Vila Nova possui uma cláusula de liberação em caso de proposta internacional. “Temos jogadores com multas mais baixas, é praxe do mercado”, comentou o dirigente do Tigre.

Garoto da base ganha chance

Durante treinamento realizado nesta quinta-feira (11), o meia Dudu surgiu como substituto de Sérgio Mota, que vinha treinando com a equipe entre os titulares. O jogador de 20 anos é formado na base do Tigre e estava no Grêmio desde 2016.

Na atividade realizada no Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), o técnico Hemerson Maria não dividiu o elenco, mas durante as atividades de bolas paradas esboçou parte do time com Dudu na posição de Sérgio Mota e a dupla de volantes formada por Fagner e Geovane. O trio de ataque continua sendo testado com Reis, Keké e Ramon e no sistema defensivo, Bruno Prado, Diego Giaretta, Anderson Luís e Maguinho formou o quarteto da defesa.