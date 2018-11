Esporte Direção do Monaco mantém Thierry Henry como técnico após goleada sofrida para PSG Time do principado sofreu com goleado, em partida contra o Paris Saint-Germain

Com dois empates e quatro derrotas no comando do Monaco, o técnico Thierry Henry está "prestigiado" pela diretoria do clube do Principado. "Thierry Henry veio para um longo período", disse o vice-presidente Vadim Vasilyev nesta segunda-feira (12). "Nunca tivemos tantos jogadores lesionados. Estamos com falta de confiança e com falta de sorte". O anúncio da direçã...