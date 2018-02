Dinheiro em excesso e grandes clubes, mas seleção fraca

A Rússia só vai disputar a Copa do Mundo porque receberá a competição. Se a equipe tivesse de jogar as eliminatórias europeias, jamais conquistaria uma vaga no Mundial deste ano. O time é limitado tecnicamente e carece de talentos individuais.Há um enorme problema no futebol russo, que foi muito combatido pelo técnico Guus Hiddink quando esteve à frente da seleção (...