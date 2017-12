Diego Valderrama se inspira fora e dentro de campo em xará famoso

O segundo dia de trabalho no Atlético foi dia de apresentação do volante Diego Valderrama, de 23 anos e que veio do Sampaio Corrêa. O jogador, que já estava treinando com o grupo da Série A, ressaltou que a temporada será complicada, mas que ele não poupará esforços para levar o time a conquista dos objetivos.

O primeiro desafio é o Goianão, onde o Dragão estreia no dia 17, contra o Itumbiara e após três temporadas longe da decisão, o novo jogador já chega com o pensamento de conquistar a competição. "Temos encarar com muita seriedade, até porque vamos manter uma base para a Série B. Vamos entrar para ir em busca do título", disse o jogador.

Além do bom futebol apresentado na Série C, o jogador também se destaca pela cabeleira, parecida com o do ex-jogador colombiano Carlos Valderrama e o volante contou como surgiu o apelido."O apelido surgiu no Imperatriz/MA, um cara da rádio me comparou com ele (Valderrama) e o apelido pegou", contou o jogador, que só viu o xará jogar por vídeos.

"Não cheguei a vê-lo jogar, mas assisti alguns vídeos dele e começei a me inspirar na maneira que ele jogava", disse o volante do Atlético.