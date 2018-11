Esporte Diego Souza fica fora de treino, é vetado e dará lugar a Tréllez no São Paulo Atacante é artilheiro do clube paulista, na temporada, com 16 gols na temporada, e briga pela artilharia do Brasileirão, onde balançou as redes por 12 oportunidades

Diego Souza ficou fora do treino que o São Paulo realizou na manhã desta quarta-feira (21), no CT da Barra Funda, e foi vetado pelo departamento médico do clube do jogo contra o Vasco, nesta quinta, às 20 horas, em São Januário, no Rio, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com dores no joelho direito e autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Cruz...