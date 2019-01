Esporte Diego Souza e Nenê devem ser banco na estreia

Artilheiro e vice do São Paulo em 2018, respectivamente, Diego Souza e Nenê deverão começar no banco de reservas a temporada 2019. A tendência é que o técnico André Jardine escale três dos sete reforços contratados na estreia do time na Florida Cup, nesta quinta-feira, contra o Eintracht Frankfurt, às 22 horas (de Brasília): Tiago Volpi, Hernanes e Pablo. Apesar...