Esporte Diego Giaretta diz que o Vila Nova está no caminho para voltar ao G4 Zagueiro revela meta pessoal de atuar em todos os jogos na Série B e diz que Tigre luta com mais seis equipe por três vagas na Série A 2019

Único atleta de linha que disputou todos os minutos na Série B 2018, o zagueiro Diego Giaretta vê o Vila Nova no caminho certo para voltar ao grupo dos quatro primeiros colocados da competição (G4), desde que obtenha sucesso nos próximos dois compromissos do clube no campeonato. O defensor de 34 anos acredita que o Tigre chega sem pressão para os confrontos contra Boa ...