Esporte Diego critica CBF por não adiar jogo do Flamengo: 'Calendário é desorganizado' A Confederação Brasileira de Futebol negou o pedido rubro negro de adiar o primeiro jogo da semi final da Copa do Brasil, contra o Corinthians

O meia Diego criticou nesta sexta-feira (31) a CBF por não aceitar a solicitação do Flamengo de adiar a partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, no dia 12, no Maracanã. A equipe carioca terá os desfalques de Cuéllar e Lucas Paquetá, convocados para as seleções colombiana e brasileira, respectivamente. "Particularmente, fico decepcionado. Concordo muito com o ...