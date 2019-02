Esporte Diego Alves vê 'semana diferente' antes de clássico e exalta evolução do Flamengo

O Flamengo terá sua primeira grande decisão de 2019 neste sábado, quando encara o Fluminense no Maracanã pela semifinal da Taça Guanabara. Além do peso natural pela disputa de uma vaga na final do primeiro turno do Campeonato Carioca, o time rubro-negro vive a expectativa de um clássico importantíssimo, o que mexe com a semana do elenco. "É uma responsabilidade grande...