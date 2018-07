Esporte Diante do Sport, Flamengo tenta manter a liderança

Apesar do retorno irregular depois da parada da Copa do Mundo, com quatro pontos conquistados em três partidas, o Flamengo conseguiu se manter na liderança do Brasileirão e defenderá o topo da tabela neste domingo (29) diante do Sport, no Maracanã. E, para a partida das 16 horas, o técnico Maurício Barbieri terá quase todos os jogadores à disposição. As únicas aus...