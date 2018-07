Esporte Diante do Paysandu, Tigre tentará manter eficiência como visitante

O Vila Nova terminou a 14ª rodada da Série B no G4 da competição - pela 7ª vez na atual edição e 47ª vez em nove participações no torneio. Mesmo após o empate (1 a 1) com o Londrina, na última quinta-feira, a equipe colorada segue entre os quatro primeiros, na 3ª colocação. O próximo desafio do Tigre, será nesta quinta-feira (12), diante do Paysandu, fora de casa. Jogar ...