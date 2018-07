Esporte Diante do Londrina, Vila Nova mira consolidação no G4 Equipe pega rival paranaense e pretende voltar a vencer em Goiânia, o que não ocorre há dois meses

Com a missão de se manter no grupo de acesso à Série A, o Vila Nova volta a jogar em casa e espera apoio do seu torcedor nesta quinta-feira (5), às 20h30, no Serra Dourada, diante do Londrina. O Tigre se recuperou nas últimas rodadas, jogando longe de Goiânia, e terá de confirmar sua reação jogando em seus domínios. Uma vitória sobre o time paranaense colocará o...