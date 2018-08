Esporte Diante do Londrina, Atlético quer melhorar desempenho fora de casa O Dragão ocupa a 4ª colocação da Série B, com 37 pontos

Pela 24ª rodada da Série B, o Atlético encara o Londrina, na próxima sexta-feira (31), às 19h15, no estádio do Café. Nesta partida, o Dragão quer voltar a vencer longe de seus domínios, já que a última vez no foi no dia 14 de julho, diante da Fortaleza, pelo 15ª rodada. De lá para cá foram 4 partidas, dois empates e duas derrotas. Nas últimas partidas, o time...