Esporte Diante do Juventude, Atlético defende invencibilidade no estádio Antônio Accioly O Dragão ocupa a 4ª colocação, com 43 pontos, e está a 4 pontos do líder Fortaleza

O Atlético quer deixar a derrota no clássico para trás e já está focado no próximo duelo, diante do Juventude, nesta terça-feira (18), às 19h15, no estádio Antônio Accioly. Para essa partida, o Dragão aposta na boa fase em seu estádio, em três partidas, são três vitórias, três gols marcados e nenhum sofrido. Para ampliar esse número, o Dragão irá enfrentar um adversário q...