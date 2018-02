Diante do Grêmio, Xata quer manter bom momento

Vindo de uma goleada fora de casa, sobre o Itumbiara, a Anapolina voltou à faixa de classificação à semifinal do Goianão e quer se manter em alta. Para isso, a Rubra terá duelo difícil contra o Grêmio Anápolis, que foi a única equipe a vencer a Xata no Estadual, por 1 a 0, no 1º turno. O confronto será disputado neste sábado, às 17 horas, no Estádio Jonas Duarte, em Anáp...