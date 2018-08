Esporte Diante do Criciúma, Lucas Rocha destaca que Dragão precisa ter atenção com as jogadas aéreas O Atlético ocupa a 4ª colocação, com 30 pontos, já o time catarinense é o 14º, com 23 pontos

Após terminar o primeiro turno dentro do G4, o Atlético quer se manter entre os melhores da Série B, para isso terá um duelo complicado contra o Criciúma, que briga para se afastar da zona do rebaixamento, mas o time catarinense vem de quatro partidas sem derrota, são três vitórias e um empate. O duelo é neste sábado (11), às 16h30, no estádio Heriberto Hülse. Neste duelo,...