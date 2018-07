Esporte Diante do Criciúma, Goiás busca manter números positivos Após má fase que parecia não ter fim no início da Série B, alviverde quer aumentar sequência invicta na competição

Após uma má fase que parecia não ter fim no início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás finalmente entrará em campo para manter números e sequências positivas dentro da competição. Nesta sexta-feira (13), diante do Criciúma, no Estádio Olímpico, às 20h30, a equipe de Ney Franco tem vários desafios diante de um adversário que está na zona de rebaixamento da tabela. ...