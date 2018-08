Esporte Diante do CRB, Vila Nova busca vitória para não se afastar do G4 O colorado entra em campo às 20h30, no estádio Serra Dourada, contra o time alagoano

O Vila Nova não quer deixar os rivais na briga pelo acesso à Série A escapar, por isso, o Tigrão entra em campo nesta sexta-feira (17) em busca da vitória sobre o CRB, pela 21ª rodada da Série B, no estádio Serra Dourada, às 20h30. Com 30 pontos, o colorado está na 8ª colocação, mas está a apenas dois pontos da Ponte Preta, 4ª colocada. Mesmo com o CRB vivend...