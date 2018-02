Diante do Coxa, Goiás terá 350 dons e sons de Hélio dos Anjos

Pela 2ª vez na história, Goiás e Coritiba disputam vaga na Copa do Brasil. Os dois clubes alviverdes abrem nesta quarta-feira, às 19h30, a sequência dupla de partidas válidas pela 3ª fase do torneio. A primeira será no Estádio Serra Dourada e coincidirá com marca especial do técnico Hélio dos Anjos - suspenso, ele completa 350 jogos à frente do Goiás. No lugar dele, estar...