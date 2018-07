Esporte Diante do Avaí, Goiás quer ficar próximo ao G4 Reabilitada em casa, equipe alviverde precisa somar pontos fora e enfrenta vice-líder com modificações

O Goiás tem pela frente nada menos que o vice-líder da Série B do Brasileiro, o Avaí. A partida, nesta quarta-feira (4), no Estádio da Ressacada, é tratada internamente como primordial para a reabilitação da equipe na competição. Apesar do empate no jogo entre Londrina e Sampaio Corrêa (1 a 1) na rodada passada ter prejudicado o Goiás (caiu duas posições e ocupa ...