Esporte Diante de rival gaúcho, Vila Nova busca equilíbrio para se manter no G4 Tigre recebe Brasil-RS, no Serra Dourada, para seguir no G4. Atlético pega o Avaí para ingressar no grupo

O período da Copa do Mundo foi bem aproveitado pelo futebol goiano. A Série B não parou durante a disputa do Mundial 2018 e os três representantes - Atlético, Goiás e Vila Nova - se deram bem ao longo das cinco rodadas realizadas simultaneamente à realização do maior torneio de seleções. O trio liderou a Série B no período e quer dar sequência à fase a partir desta te...