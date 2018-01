Diante da torcida, Rio Verde perde para o Itumbiara

No primeiro jogo diante de sua torcida, o Rio Verde perdeu para o Itumbiara, nesta quarta-feira (24), por 1 a 0, no Estádio Mozart Veloso do Carmo. Foi a primeira vez na temporada que o Verdão do Sudoeste sentiu o calor de seus torcedores. No empate sem gols com a Aparecidense, o clube jogou com portões fechados.

Com 4 pontos, o Rio Verde deixa a liderança do Grupo A para trás. O Itumbiara chegou à mesma pontuação e abandonou a lanterna do Estadual.

O jogo foi equilibrado e com chance de gols para as duas equipes. O Gigante da Fronteira, porém, foi mais eficiente.

Aos 47 minutos da primeira etapa, Bruninho lançou o atacante Abuda, que bateu cruzado para abrir o placar no Mozart Veloso do Carmo. O Itumbiara, no entanto, poderia ter vantagem maior se não tivesse desperdiçado uma cobrança de pênalti. O meia Marcos Paulo acertou na trave.

No segundo tempo, o técnico Jorge Luiz tentou colocar sua equipe com marcação mais avançada e também lançou Jean na partida. As investidas foram em vão.