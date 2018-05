Esporte Diante da Ponte Preta, Vila Nova terá mamães na torcida Equipe colorada conta com o apoio das mães torcedoras para tentar retomar liderança em partida contra a Ponte Preta, no Serra, pela 5ª rodada

Jogar no domingo é algo excepcional para quem disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Por uma necessidade da Ponte Preta, adversária deste domingo (13), o Vila Nova entra em campo no Serra Dourada, às 16 horas, em pleno Dia das Mães. O que para muitos pode parecer um empecilho, para uma família foi a ocasião ideal para comemorar. Assim que ficou sabendo que a partida ti...