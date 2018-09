Esporte Diante da Chape, Flamengo quer superar problemas Rubro-negro ainda tem o técnico ameaçado após sequência de derrotas

Em queda na tabela do Brasileiro, eliminado da Copa Libertadores e com o treinador sob pressão. O Flamengo leva todos esses problemas a campo neste sábado (8) para tentar a reação diante da Chapecoense, às 21 horas, no Maracanã, pelo Brasileirão. Apenas a vitória pode acalmar o ambiente do time depois de tantos resultados negativos nas últimas semanas. A equipe carioca passou as ...