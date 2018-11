Esporte Deyverson comemora gol do título e se declara: 'Aprendi a amar o Palmeiras' Deyverson desabafou sobre os momentos ruins encarados no Palmeiras. "O grupo nunca me abandonou"

O atacante Deyverson declarou neste domingo (25) amar e estar muito identificado com o Palmeiras. Depois de marcar o gol do título brasileiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, o jogador de 27 anos relembrou o quanto sofreu com críticas e momentos ruins dentro da equipe até se superar e entrar para a história do time. No segundo tempo, o jogador g...