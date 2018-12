Esporte Destaques não ficam no Atlético para 2019 Valorizados após boa campanha na Série B, Renato Kayzer e João Paulo têm permanências no Dragão descartadas para a próxima temporada

Dois dos destaques do Atlético na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro, o meia João Paulo e o atacante Renato Kayzer não vão ficar no clube para a temporada 2019. Valorizados após a boa temporada realizada, os jogadores têm outros planos para as suas carreiras.Kayzer, que tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2023, veio por empréstimo para o Dragão, após...