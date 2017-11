Destaques do Vila Nova querem ficar para próxima temporada

Após a boa campanha do Vila Nova na Série B, alguns destaques do time esperam continuar no clube em 2018. O zagueiro Wesley Matos e o meia Alan Mineiro estão entre eles. Ambos esperam a definição do futuro no início de dezembro.

Wesley Matos ganhou mais pontos após terminar o jogo, diante do Londrina, sábado, na última rodada da Série B, arrastando a perna esquerda, mas jogando no ataque.

O zagueiro revelou que o empresário dele, o ex-zagueiro Dênis Ricardo, já negocia a renovação de contrato. Não será fácil, mas espera que dê certo. “Tenho duas propostas de clubes da Série A. Mas tenho o desejo de ficar”, disse o zagueiro. Ele não confirmou se uma das propostas é do ex-clube dele, o América (MG), que conquistou o título da Série B no sábado.

Alan Mineiro encaminhou o acerto. Porém, espera o acordo entre Vila Nova e Corinthians, ao qual é vinculado. “Tive uma temporada muito boa. Fiz 11 gols e 7 assistências (para gols). Já estou bem adaptado e só depende do acerto entre as partes”, afirmou o camisa 10.

O Vila tenta renovar com o zagueiro Alemão. Já o volante Geovane, na segunda passagem pelo clube, espera conquistar o primeiro título dele, no Vila, em 2018. Ele tem vínculo até o fim do próximo ano. “Fomos vice (do Goianão) e brigamos pelo acesso (à Série A). Quem sabe o próximo ano seja de conquistas”, frisou.