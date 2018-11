Esporte Destaque positivo em ano irregular, Alan Mineiro fala sobre futuro: "Meu desejo é sempre permanecer" Vila está na 7ª colocação, com 56 pontos, 14 vitórias, 14 empates, 9 derrotas e sem chance de acesso

O Vila Nova chega ao fim da Série B do Campeonato Brasileiro sem chances de acesso à elite do futebol nacional. Buscando terminar de forma digna o ano, após a decepção por novamente bater na trave, o colorado pega o São Bento, fora de casa, neste sábado, às 17h, pela última rodada da Segundona. Alan Mineiro, de 31 anos, é artilheiro do Vila Nova na Sér...