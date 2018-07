Esporte Destaque na Série B, Michael tem o dom dos dribles no campo e na vida Sensação nos últimos jogos do alviverde e decisivo na reação do time na Segundona, atacante não passou por base e se desenvolveu no terrão

O jeito humilde e as demonstrações de fé não negam as origens de Michael Oliveira, de 22 anos, que teve de driblar portas fechadas e dispensas para persistir. A ousadia do atacante de Poxoréu (MT), que hoje os torcedores do Goiás conferem dentro de campo, foi importante para que o jogador deixasse o terrão, há dois anos, e chegasse a um dos maiores clubes do futebol goia...