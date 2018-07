Esporte Destaque em vitória do Brasil, Willian prefere exaltar desempenho do time "Fico feliz pelo jogo que eu fiz, mas muito mais feliz pela atuação da equipe", celebrou o atacante

Depois de fazer uma primeira fase irregular, o meia Willian foi um dos destaques do Brasil na vitória por 2 a 0 sobre o México, nesta segunda-feira, em Samara. O jogador do Chelsea realizou boas arrancadas pela direita ou mesmo pelo corredor central, por onde atuou em parte do segundo tempo. De quebra, ele deu a assistência para o gol de Neymar, que abriu a contagem. Após a part...