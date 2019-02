Esporte Destaque em assistências, Kevin é vetado e Caíque Sá será mantido Com edema na coxa, lateral está vetado pelo departamento médico para o clássico com o Atlético

Apesar do cuidado para evitar lesões neste início de Campeonato Goiano, o técnico Maurício Barbieri terá um importante desfalque no clássico deste domingo (3), diante do Atlético, na Serrinha. Com edema na coxa, o lateral direito Kevin está vetado pelo departamento médico para o jogo. Assim, Barbieri deve escalar o Goiás com Sidão; Caíque Sá, David Duarte, Rafael Va...