Destaque do Vila Nova, Mateus Pasinato diz que clássico será decidido “nos detalhes”

O Vila Nova já pensa no Atlético. Após empatar com a Anapolina, pela terceira rodada do Campeonato Goiano, a equipe colorada se reapresentou nesta quinta-feira (25) e iniciou a preparação para o clássico deste sábado (27), que na opinião do goleiro Mateus Pasinato será decidido nos detalhes.

“Será um jogo resumido nos detalhes, não tem jogo fácil. Clássico é assim mesmo, temos que estar preparados porque eles (Atlético) vão fazer de tudo para conquistar os 3 pontos”, analisou o camisa 1 do Vila Nova, que foi destaque contra a Rubra ao realizar defesas difíceis durante a partida.

O goleiro do Tigre já realizou dois jogos pelo Vila Nova, contra Goiás e Anapolina - sem sofrer gols em nenhum duelo. Mateus Pasinato, que realiza seu primeiro Campeonato Goiano, vê a competição estadual entre as melhores do País. “É um nível forte. Não tem time bobo e nenhum jogo é fácil. Sei que tenho que estar preparado para quando for exigido, fazer as defesas”, frisou o jogador de 25 anos.

Entre os torcedores, o goleiro é chamado de “Mateus Passanada” por não ter sofrido gols pelo Vila Nova. O jogador se diz tranquilo com a brincadeira. “É legal ter o reconhecimento, fico feliz. Mas isso fica para a torcida. Contribui com boas defesas e agora é preciso continuar o trabalho”, salientou o camisa 1 do Tigre.

Nesta quinta-feira (25), os titulares contra a Anapolina, incluindo Mateus Pasinato, realizam treinamento na academia do clube. Os reservas da equipe vão ao campo para se preparem para o clássico deste sábado (27). Os ingressos já estão à venda.