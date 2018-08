Esporte Destaque do Grêmio no ano, Everton estende contrato até 2022 O vínculo anterior do atacante de 22 anos era até 2020

Um dia depois de buscar suada classificação na Copa Libertadores, o Grêmio promoveu outra boa notícia para a sua torcida. A diretoria do clube gaúcho renovou o contrato do atacante Everton, um dos destaques da equipe na temporada até agora, até 2022. Seu vínculo anterior se encerraria em 2020. "Fico feliz pela renovação do contrato. E fico agradecido pela confia...