Esporte Destaque do Brasil na Copa, Philippe Coutinho espera jogo difícil com mexicanos Para o meia, autor de dois gols da seleção no Mundial, diante do México, a seleção terá de ter muita atenção com o rival, que bateu a Alemanha na primeira fase

Autor de dois gols e uma assistência na primeira fase da Copa do Mundo da Rússia, o meia Philippe Coutinho disse esperar um jogo difícil contra o México na próxima segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), em Samara, onde o Brasil disputará uma vaga nas quartas de final do Mundial. Na avaliação do jogador do Barcelona, os mexicanos vivem bom momento e os brasileiros p...