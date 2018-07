Esporte Destaque da Suíça na Copa, Xherdan Shaqiri é contratado pelo Liverpool Imprensa britânica aponta que equipe pagou cerca de R$ 66,5 milhões ao Stoke City para contar com o jogador de 26 anos

A Copa do Mundo foi de grande ajuda na carreira de Xherdan Shaqiri. Após se destacar pela seleção da Suíça no Mundial da Rússia, o atacante deixou o Stoke City, rebaixado no último Campeonato Inglês, para reforçar o Liverpool, atual vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Liverpool não revelou o valor da negociação, mas a ...