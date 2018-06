Esporte Destaque da Dinamarca, Eriksen volta aos treinos para a Copa após ser pai Os dinamarqueses estão no Grupo C, junto com França, Austrália e Peru

Principal aposta da Dinamarca para a Copa do Mundo, o meia Christian Eriksen voltou aos treinos com a seleção nesta quinta-feira (7). O jogador do Tottenham havia sido liberado pela comissão técnica para acompanhar o nascimento de seu primeiro filho, o que aconteceu na última segunda. De acordo com a Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU), o filho de Eriksen nasceu...