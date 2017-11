Destaque da decisão, Arthur deve ir para o Barcelona

A trajetória do volante Arthur mudou totalmente em 2017. Antes reserva e sem receber muitas oportunidades no Grêmio, o volante goiano, cria da base do Goiás, virou titular incontestável na equipe gaúcha, que foi campeã da Copa Libertadores na última quarta-feira (29) e foi chamado, durante as Eliminatórias para a Copa do Mundo, para defender o Brasil em dois duelos: Bo...