Esporte Destaque da Costa Rica anuncia que está perto de acertar com o Santos O jogador de 32 anos está no Brasil para exames médicos

O Santos está perto de acertar a contratação do meia Bryan Ruiz, um dos destaques da Costa Rica na Copa do Mundo de 2018 e 2014. O jogador de 32 anos está no Brasil para passar por exames médicos e definir os últimos detalhes antes de assinar contrato com a equipe brasileira. O próprio atleta confirmou a informação, em sua conta pessoal do Twitter. "Me alegra muit...