Esporte Desportivo Aves bate Sporting Lisboa e leva Taça de Portugal Com ajuda do goiano Rodrigo Alves, time do interior de Portugal supera favorito ao vencer por 2 a 1

O Desportivo Aves venceu o Sporting Lisboa, por 2 a 1, neste domingo, e conquistou a Taça de Portugal pela primeira vez em sua história. O time conta com o lateral direito goiano Rodrigo Alves, que foi titular na final. Em partida disputada na cidade de Oeiras, o Desportivo Aves saiu na frente com dois gols do atacante português Alexandre Guedes. O Sporting descon...