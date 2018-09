Esporte Desperdício que custa ao Vila Nova posição nobre Com 4 vitórias em 12 jogos disputados em Goiânia, Vila Nova deixou de somar 17 pontos na briga pelo acesso

O sétimo empate do Vila Nova na condição de mandante nesta Série B do Campeonato Brasileiro aponta o problema que o time colorado tem para brigar pelo acesso. Em casa, o Tigre não tem conseguido conquistar vitórias e já tem desempenho pior do que aquele obtido na campanha que naufragou em 2017 ao desperdiçar 17 pontos. Com sete jogos pela frente em casa, o Vila Nova bus...