Despedida vale mais recursos para 2018

A última partida do Vila Nova na Série B poderia ser uma festa, com o Serra Dourada lotado. Ou uma partida decisiva, valendo vaga na elite do futebol brasileiro. Não será nenhuma dessas opções, mas também não será disputada no contexto melancólico. O time colorado tem a missão de atingir a 5ª colocação para registrar seu recorde na Série B na era dos pontos corridos. O adv...