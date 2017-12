Despedida sem sal

A despedida do Atlético na Série A não foi como o torcedor esperava. O rubro-negro ficou apenas no empate contra o Fluminense no Estádio Olímpico. Com as duas equipes sem pretensões, os times até fizeram um primeiro tempo movimentado, mas na segunda etapa, com o clima de férias se aproximando, as equipes caíram de rendimento e o jogo terminou 1 a 1.Mesmo rebaixado, o A...