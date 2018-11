Esporte Despedida na torcida para seguir sonhando Clube faz último jogo diante da torcida, contra o Criciúma, e comemora melhora no rendimento em casa

Vila Nova e Criciúma entram em campo neste sábado (17) pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro no duelo que será o último jogo do colorado diante do seu torcedor na temporada. A bola rola a partir das 19h30, no Estádio Serra Dourada. O confronto também significa a sobrevivência para o Tigre na busca pelo acesso. Com 55 pontos, os goianos ocupam a 7ª colocação, mas estão a doi...