Desgastado após expulsão, atacante do Atlético acerta saída do clube

Sem espaço e clima para continuar no Atlético, o atacante Thiago Santos acertou a saída do clube. A informação foi passada pelo diretor de futebol e presidente do Atlético, Adson Batista, após a vitória sobre o Crac (3 a 1), neste sábado (9), no Estádio Antônio Accioly. O contrato de Thiago Santos terminaria junto com o final do Estadual, mas as partes (clube...