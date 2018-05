Esporte Desfalcado, Flamengo fica no 0 a 0 com o River e avança como 2º do grupo Cariocas jogam mal e perdem chance de avançar em 1º lugar na chave

O Flamengo foi à Argentina em busca da primeira colocação da chave, mas sofreu com os desfalques, voltou a apresentar problemas de criação e não passou de um empate por 0 a 0 com o River Plate, nesta quarta-feira. O resultado no Monumental de Núñez deu ao já classificado time rubro-negro a segunda vaga do Grupo 4 da Libertadores. O Flamengo chegou a 10 pontos, doi...