Esporte Desfalcado e preocupado, Grêmio encara River na Argentina de olho em final

O time do Grêmio vai entrar em campo nesta terça-feira, às 21h45, com muitas preocupações. Os desfalques e as dúvidas sobre as condições físicas do elenco devem marcar a escalação e a atuação da equipe gaúcha na partida contra o River Plate, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no primeiro duelo da semifinal da Copa Libertadores. Atual campeão, o Grêmio quer voltar à fi...