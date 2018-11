Esporte Desfalcado de Coutinho e Marcelo, Brasil enfrenta o Uruguai Jogo será nesta sexta-feira, às 18h, em Londres

As seleções de futebol do Brasil e Uruguai se enfrentam em jogo amistoso nesta sexta-feira (16), às 18h, em Londres. A equipe brasileira jogará desfalcada de dois titulares: Phillipe Coutinho e Marcelo, afastados por contusões. O treinador Tite chamou para o lugar deles: Renato Augusto e Alex Sandro. Hoje (15), a seleção fez o último treino no Centro de Treinamento do Ars...