Esporte Desespero vascaíno entra em campo contra tricolor paulista Em São Januário, time carioca recebe São Paulo, do interino AndréJardine, que tem três jogos da reta final pra se firmar na direção técnica

Com o atacante Maxi López de volta e quase força máxima, o Vasco tentará se reabilitar no Brasileiro e dar passo importante contra a queda à Série B. Nesta quinta-feira (22), às 20 horas, o time cruzmaltino encara o São Paulo, no Rio, no Estádio de São Januário. Precisa vencer para não correr risco de voltar à zona de descenso. O time carioca não vence há três rod...